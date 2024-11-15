新金寶集團 金寶 泰金寶-DR大漲！從美中貿易戰看台股AI未來趨勢！是吉或是凶？

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-15 16:51

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美國跟中共打貿易戰，從源頭分析，有兩大原因。第一是美國要維持霸主地位，第二是美國的重商主義，要讓各個市場為美國開放。美國在亞太地區建立遊戲規則，其中最大阻礙就是中共，因為中共不想照著美國遊戲規則來走，過去日本最強盛時期，日本汽車和電子產品霸佔全世界，美國也是逼迫日圓升值，導致日本陷入失落 10 年，後面日本唯美國馬首是瞻，當美國盟友，一起賺錢。中共已經變成全世界第二大經濟體，而且又是獨裁政權，對美國也形成巨大貿易順差，對美國而言，這感覺就像，你中共經濟要追上我了，政治權力結構又不是民主制，而且又大賺美國市場的錢，久了就無法忍受，所以才會有如火如荼的中美貿易戰出現。

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台灣 AI 產業目前還不至於被取代，仍能在美國可接受狀況下，繼續賺美國財，美國科技大廠的 AI 軍備競賽還沒有停下來的一天，微軟、Google、蘋果、Meta、特斯拉、亞馬遜等大廠，他們各自佔據最優勢的一片山頭，但同時各自都想把觸角往對方的地盤延伸，像微軟和 Meta 都想搶 Google 的搜尋引擎市場，蘋果之前還想開發電動車搶特斯拉市場，亞馬遜推出平板也算搶蘋果市場，特斯拉和 Google 也在無人自動駕駛競爭，這就是他們 AI 投資無法停的原因，誰停誰就輸了，只要美國科技廠 AI 資本支出逐季增長，貢獻出來的營收最終也都將流到台灣 AI 供應鏈。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師