新金寶集團 金寶 泰金寶-DR大漲！從美中貿易戰看台股AI未來趨勢！是吉或是凶？
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-15 16:51
美國跟中共打貿易戰，從源頭分析，有兩大原因。第一是美國要維持霸主地位，第二是美國的重商主義，要讓各個市場為美國開放。美國在亞太地區建立遊戲規則，其中最大阻礙就是中共，因為中共不想照著美國遊戲規則來走，過去日本最強盛時期，日本汽車和電子產品霸佔全世界，美國也是逼迫日圓升值，導致日本陷入失落 10 年，後面日本唯美國馬首是瞻，當美國盟友，一起賺錢。中共已經變成全世界第二大經濟體，而且又是獨裁政權，對美國也形成巨大貿易順差，對美國而言，這感覺就像，你中共經濟要追上我了，政治權力結構又不是民主制，而且又大賺美國市場的錢，久了就無法忍受，所以才會有如火如荼的中美貿易戰出現。
台灣可以繼續賺美國市場的錢，我認為是國際貿易的比較利益，美國並非沒有技術做台灣代工業者能做的事，能讓台灣繼續賺這個錢，是因為台灣確實做的很好，美國也專注在品牌和更高端的技術，所以是個合作關係。另個更重要原因是台灣經濟規模小，而且是民主政體，跟美國也算盟友關係，這跟中共情況完全是兩個極端，所以台灣對美國沒有威脅性，台積電 (2330-TW) 願意對美國政策這麼順從，台積電心知肚明，台灣電子業能繼續賺美國財，是因為美國尚能接受，並不是美國不得不接受。如果台積電失控，不照美國規則走來，把美國逼到群情激憤，讓美國決定舉全國上下之力，取代台積電，那後果不堪設想。以美國的人才、技術、財力，若美國把晶圓代工當成美國生死存亡的議題，若美國不計較花更大成本，把國安看的比商業重，那台積電將有很大競爭危機。
台灣 AI 產業目前還不至於被取代，仍能在美國可接受狀況下，繼續賺美國財，美國科技大廠的 AI 軍備競賽還沒有停下來的一天，微軟、Google、蘋果、Meta、特斯拉、亞馬遜等大廠，他們各自佔據最優勢的一片山頭，但同時各自都想把觸角往對方的地盤延伸，像微軟和 Meta 都想搶 Google 的搜尋引擎市場，蘋果之前還想開發電動車搶特斯拉市場，亞馬遜推出平板也算搶蘋果市場，特斯拉和 Google 也在無人自動駕駛競爭，這就是他們 AI 投資無法停的原因，誰停誰就輸了，只要美國科技廠 AI 資本支出逐季增長，貢獻出來的營收最終也都將流到台灣 AI 供應鏈。
所以 AI 優質股票有回檔就要找買點，像神達 (3706-TW) 短線已經漲多，就要等拉回的機會。緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW) 短線都回檔已經開始創造機會，保守點可觀察季線支撐。金寶 (2312-TW)、泰金寶 - DR(9105-TW) 短線已強勢創高，也可找壓回的機會。仁寶 (2324-TW) 也是新金寶集團，目前還沒什麼動。雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、技嘉(2376-TW) 大跌回測 200 日線支撐，也創造佈局機會。
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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