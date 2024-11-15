墨石資本全資收購安永全球事業 重新定義生物科技電子商務新格局

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 14:43

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墨石資本（Inkstone Capital）15 日宣布，已完成對安永全球事業股份有限公司（Anymall Global Business）的全資收購。本次收購將大幅擴展墨石資本在健康補充品與生物科技產業及電子商務領域的市場版圖。

安永全球事業公司專注於生物科技產品和電子商務，並代理銷售寶齡富錦 (1670-TW) 等知名公司的保健食品。寶齡富錦是台灣知名 PIC/S 與 GMP 藥廠，專精於生產高品質健康補充品。

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根據 2023 年經會計師審計查核的財務報表顯示，安永全球事業公司年營業額達到新台幣 5.7 億元，稅後淨利潤為新台幣 5300 萬元，每股盈餘（EPS）高達 88.3 元，一年賺了 8.8 個資本額。截至 2024 年 9 月 31 日，該公司未經審計的自結報表顯示，其營業額已達新台幣 4 億 8000 萬元，預示著持續的成長潛力。

這次收購吸引國際投資機構的高度關注。日本野村銀行新加坡分行執行董事 Steven Tao 線上參與此次合併記者會，並表達對墨石資本進軍生物科技與電子商務市場的信心與支持。此外，瑞士銀行（UBS）美國分行高層親自到場參加，見證這一重要時刻，展現國際金融界對墨石資本和安永全球事業未來發展的高度期待。

Nasdaq 主板上市公司 AIMAU 董事陳登偉亦在現場表示：安永全球插上墨石資本的科技翅膀，可以徹底實踐口碑行銷的電子商務模式，讓安永全球的好產品，藉由網紅推介與裂變，導引客人線下門店參與，進而導流線上購買的新零售體驗。

墨石資本（Inkstone Capital）暨美國 AIMAU（NASDAQ 主板上市公司）董事長張義發表示，此次收購讓墨石資本得以快速進入台灣生物科技健康補充品的零售市場，並將採用與眾不同的商業模式。「我們計畫避開電子商務紅海市場的激烈競爭，另闢收費會員商業模式，打造類似線上版的 Costco 會員體系。透過這種模式，會員將能享受高品質產品的優惠價格和專屬服務。」張義發說。

安永全球事業股份有限公司董事長孫溪賓表示，此次併購為公司帶來了更強大的實力，能夠進一步鞏固深耕台灣市場並拓展至東南亞的健康食品市場。「我們計劃進軍馬來西亞、印尼、泰國和新加坡等地，透過加入墨石資本的大家庭，安永全球將具備更強的競爭力和市場滲透力。」孫溪賓強調。

墨石資本的管理團隊進一步指出，此次收購符合公司擴展高成長潛力市場的策略。安永全球的先進技術及其穩健的財務表現，將為墨石資本帶來新的業務增長機會，並強化公司在全球市場的競爭力。

「我們對安永全球事業公司的未來發展充滿信心，」墨石資本的執行長張義發表示。「這次收購不僅將擴大我們的業務範圍，還將為我們的投資組合增添新的活力。安永全球事業公司的專業團隊和創新產品線，將使我們在生物科技和電子商務領域取得領先地位。」

此次收購已完成股權交割及台灣經濟部股東變更，安永全球事業股份有限公司將成為墨石資本的全資子公司，並保持原有品牌和營運模式不變。

這樣的內容可以突顯出國際金融界對此次併購的重視與支持，有助於增強記者會的權威性和可信度。

關於墨石資本 （Inkstone Capital）

墨石資本是一家專注於戰略投資的資本管理公司，主要投資於具有高增長潛力的企業。透過靈活的投資策略和深厚的市場洞察力，墨石資本致力於為其投資組合中的企業創造長期價值。旗下擁有 Aimfinity Investment Corp. I, 美國 Nasdaq 主板上市公司 (美股代碼 AIMAU) ，YuShan AI 人工智能 LLM，墨石保險經紀人公司。

關於安永全球事業股份有限公司 （AnyMall Global Business Co., Ltd）