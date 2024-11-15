鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADRZK-US的目標價調升至34.85元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 12:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)提出目標價估值：中位數由33.51元上修至34.85元，調升幅度4%。其中最高估值41.92元，最低估值31.69元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR今(15日)收盤價為22.24元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌0.4%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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