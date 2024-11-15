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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為40.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.39元上修至3.51元，其中最高估值4.06元，最低估值3.08元，預估目標價為40.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.06(4.06)4.444.583.78
最低值3.08(3.08)2.853.183.08
平均值3.53(3.5)3.633.913.43
中位數3.51(3.39)3.623.873.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值128.40億140.22億142.21億136.69億
最低值123.47億109.33億112.35億112.19億
平均值124.46億123.91億125.97億122.97億
中位數124.03億122.07億123.91億121.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.26-1.081.864.326.64
營業收入72.94億51.47億65.21億117.63億148.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTS

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