鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為40.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.39元上修至3.51元，其中最高估值4.06元，最低估值3.08元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.06(4.06)
|4.44
|4.58
|3.78
|最低值
|3.08(3.08)
|2.85
|3.18
|3.08
|平均值
|3.53(3.5)
|3.63
|3.91
|3.43
|中位數
|3.51(3.39)
|3.62
|3.87
|3.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|128.40億
|140.22億
|142.21億
|136.69億
|最低值
|123.47億
|109.33億
|112.35億
|112.19億
|平均值
|124.46億
|123.91億
|125.97億
|122.97億
|中位數
|124.03億
|122.07億
|123.91億
|121.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.26
|-1.08
|1.86
|4.32
|6.64
|營業收入
|72.94億
|51.47億
|65.21億
|117.63億
|148.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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