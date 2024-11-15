鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)EPS預估上修至-3.79元，預估目標價為33.51元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.91元上修至-3.79元，其中最高估值-2.61元，最低估值-4.28元，預估目標價為33.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.61(-2.61)
|0.78
|2.25
|4.29
|最低值
|-4.28(-4.28)
|-3.17
|-2.32
|4.29
|平均值
|-3.7(-3.75)
|-1.13
|0.28
|4.29
|中位數
|-3.79(-3.91)
|-0.9
|0.04
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|126.84億
|201.08億
|247.05億
|263.82億
|最低值
|106.58億
|136.60億
|163.86億
|263.82億
|平均值
|117.92億
|167.60億
|207.30億
|263.82億
|中位數
|117.68億
|165.71億
|209.73億
|263.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-2.22
|-4.83
|-4.83
|營業收入
|4.61億
|10.12億
|47.37億
|72.93億
詳細資訊請看美股內頁：
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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