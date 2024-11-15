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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)EPS預估上修至-3.79元，預估目標價為33.51元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.91元上修至-3.79元，其中最高估值-2.61元，最低估值-4.28元，預估目標價為33.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.61(-2.61)0.782.254.29
最低值-4.28(-4.28)-3.17-2.324.29
平均值-3.7(-3.75)-1.130.284.29
中位數-3.79(-3.91)-0.90.044.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值126.84億201.08億247.05億263.82億
最低值106.58億136.60億163.86億263.82億
平均值117.92億167.60億207.30億263.82億
中位數117.68億165.71億209.73億263.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---2.22-4.83-4.83
營業收入4.61億10.12億47.37億72.93億

詳細資訊請看美股內頁：
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZK

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