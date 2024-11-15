孫正義最強副手「完全退出」軟銀 激進投資時代告終

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-15 16:10

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孫正義最強副手 Rajeev Misra 辭去軟銀集團願景基金聯席 CEO 一職，不再擔任核心角色或管理層成員，結束了他在這家創投帝國的職業生涯。

兩年前，Rajeev Misra 就卸去在集團的主要職務，也退出對 2 號願景基金（Vision Fund 2）的監督，僅擔任最初願景基金（Vision Fund）的首席執行長，將更多時間投入到自己的投資基金 OneIM 。

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這位印度出生的金融家，在 2017 年與孫正義啟動願景基金時，擔任關鍵腳色，Rajeev Misra 幫助孫正義敲開中東財富的大門，一起籌集近 1000 億美元。

Rajeev Misra 這次的「完全退出」，某種程度上也代表著軟銀激進篇章的結束。

孫正義、Misra 執掌下的軟銀願景基金，用現金改變遊戲規則，風格十分激進彪悍，幾乎包攬了全球有名的超級獨角獸，賭氣十足。這讓軟銀願景基金迅速名聲在外，但也經歷了一連串包括 WeWork 等明星公司的大潰敗，讓軟銀願景基金損失慘重。

孫正義曾表示，內部進行了幾次激烈的討論，決定軟銀必須處於「防禦模式」，並一直保持這個方向。這兩年，願景基金出手明顯減少，2021 年度總投資高達 440 億美元，而 2022 財年總投資只有 40 億美元，2023 財年投資總量再減少至 39 億美元。