軟銀支持的Swiggy在印度IPO首日飆15% 麥格理：獲利之路仍漫長曲折

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-13 15:30

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印度線上食品與雜貨配送平台 Swiggy 今 (13) 日在掛牌上市首日飆漲 15%，這家由日本軟體銀行投資的新創公司周一 (11 日) 完成印度今年第二大規模 IPO 活動，籌資 1132.7 億印度盧比(約 438.3 億台幣)，僅次於上月現代汽車印度公司 IPO 案。

印度商業媒體《Mint》報導指出，此次 IPO 超額認購超過三倍，配給合格機構買家的 Swiggy 股票被認購了六倍多，分配給散戶的則被認購了 114%。

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Swiggy 此次 IPO 包括出售價值 682.8 億盧比的現有股票，以及發行價值 449.9 億盧比的新股，Kotak Mahindra Capital、摩根大通印度公司和花旗集團全球市場印度公司為此次 IPO 承銷機構。

Swiggy 表示，新發行股票的 435.9 億盧比淨收益將用於償還子公司 Scootsy 借款，並進一步投資這家子公司。

但麥格理股票研究公司在 Swiggy 於孟買證交所和 BSE 上市前不久曾表示，Swiggy 擁有強大的潛在成長跑道和不斷提高的利潤率，但獲利之路漫長而曲折。

印度的「快商務」產業在過去 1 到 2 年迅速普及，但該行業僅佔印度整體雜貨零售市場的 1% 左右，因此 Swiggy 配送部門 Instamart 存在「潛在爆炸性成長跑道」，但麥格理對 Instamart 獲利能力表示擔憂，並指改善該業務的經濟效益存在阻力。

但麥格理仍對 Swiggy 在食品配送領域追趕市場領導者 Zomato 上樂觀看待。雖然由於基數較小、品牌和員工成本較高，Swiggy 獲利能力不如 Zomato，但仍有可能彌補這一差距。

Elara Capital 高級副總裁 Karan Turani 向《CNBC》表示，由於只有 Zomato 是主要競爭對手，Swiggy 在食品配送業務中面臨的競爭相對較少。

不過，Turani 表示，Swiggy 將在「快商務」領域面臨到相當激烈的競爭，該市場有四家大型參與者，亞馬遜等電子商務巨頭也正在進軍該市場。