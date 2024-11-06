全家Q3獲利暴增 EPS衝上11.86元 累計前3季賺逾1.5個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 19:24

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連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 26.49 億元，年增高達 402.76%，每股純益 (EPS) 衝上 11.86 元，創單季新高紀錄，累計前三季稅後純益 33.54 億元，年增 173%，EPS 15.02 元。

全家指出，第三季因有認列一次性稅前利得約 28 億元，挹注獲利。展望未來，全家在中國市場經盤整後，保留投資效益高的上海、蘇州、杭州、無錫，並在經日本全家授權同意下，展店範疇將擴及華東全區，包括江蘇省、安徽省、浙江省與上海市，正積極到不同地區進行市場評估。

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而在台灣的超商本業，全家說明，表現穩健，既存店日均銷售已連三季成長，並持續拓點中，至 9 月底總店數達 4288 店；其中，第三季泛鮮食業績年增 1 成，占整體營收占比不斷創高。

此外，全家轉投資支援本業的事業體包括全台物流、福比麵包和晉欣食品等，成長皆表現亮眼。

即將於本月 15 日掛牌上櫃的全家國際餐飲 (7708-TW) 更成集團小金雞，連三季創下營收和獲利新高，未來力拚推動自創品牌並引進潛力品牌，目標成為國人日常個食型餐飲第一品牌。