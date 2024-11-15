鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為12.54元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.94元，其中最高估值1.08元，最低估值0.88元，預估目標價為12.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.08(1.08)
|1.17
|1.34
|1.31
|最低值
|0.88(0.89)
|0.94
|1.04
|1.31
|平均值
|0.96(0.98)
|1.04
|1.16
|1.31
|中位數
|0.94(0.97)
|0.99
|1.15
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|389.39億
|404.81億
|421.92億
|最低值
|359.57億
|354.54億
|368.81億
|平均值
|371.61億
|377.96億
|391.44億
|中位數
|365.87億
|374.55億
|383.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|0.57
|0.79
|0.67
|0.86
|營業收入
|617.70億
|521.14億
|487.89億
|639.05億
|771.42億
詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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