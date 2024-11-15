鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.CBSH-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.79%
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至68.5元，調升幅度3.79%。其中最高估值80元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Commerce Bancshares, Inc.評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Commerce Bancshares, Inc.今(15日)收盤價為71.645元。近5日股價上漲3.79%，標普指數上漲0.95%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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