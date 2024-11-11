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鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為12.03元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元上修至0.96元，其中最高估值1.08元，最低估值0.89元，預估目標價為12.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)1.171.341.31
最低值0.89(0.89)0.941.041.31
平均值0.98(0.96)1.041.161.31
中位數0.96(0.94)1.021.111.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值389.39億404.81億421.92億
最低值359.57億354.54億368.81億
平均值371.61億377.96億391.44億
中位數365.87億374.55億383.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.380.570.790.670.86
營業收入617.70億521.14億487.89億639.05億771.42億

詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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