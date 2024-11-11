鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調降至12.03元，幅度約4.05%
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由12.54元下修至12.03元，調降幅度4.05%。其中最高估值14.63元，最低估值10.03元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。
三菱日聯金融集團今(11日)收盤價為11.53元。近5日股價上漲4.05%，標普指數上漲4.66%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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