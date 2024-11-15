新內閣一堆「80後」！專家：川普培養「政治遺產」並推動共和黨「年齡交接」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 10:07

‌



美國候任總統川普周三 (13 日) 宣佈國務卿、司法部長和國家情報總監職位人選，至此新內閣班底已經初見雛形，而最值得注意的是，川普任用了一批 1980 年後出生的人擔任國家情報總監跟司法部長等要職，專家則

當中，最讓外界譁然的是被提名為美國國防部長的《福斯新聞台》主持人 Pete Hegseth，今年 44 歲的 Hegseth 畢業於美國老牌名校普林斯頓大學和哈佛大學。他曾在美國陸軍國民警衛隊服役，被派往阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩，退役後於 2014 年以撰稿人身份加入福斯，很快就成為黃金時段主持人，也是王牌節目《福斯和朋友們》的共同主持人之一。

‌



除 Hegseth 外，特朗普內閣新班底的「80 後」還包括 1980 年出生、出任美國環保署署長的前紐約州眾議員 Lee Zeldin、1984 年出生將擔任美國常駐聯合國代表的紐約州共和黨籍眾議員 Elise Stefanik、1981 年出生將擔任國家情報總監的 Tulsi Gabbard 以及將擔任司法部長、出生於 1982 年的佛州國會議員 Matt Gaetz 等人。

中國社科院美國問題專家呂祥指出，川普年事已高，提名多位「80 後」擔任要職是希望上任後能逐步完成共和黨權力的「年齡交接」，未來他會更加倚仗「80 後」，讓他們成為自己的「政治遺產」。

另有分析人士指出，根據美國憲法，川普在完成 2025 到 2029 年的這個任期後，將不能再爭取連任，因此他必須「高瞻遠矚」地為候任副總統范斯四年後的競選打好基礎。

此外，川普用人很明顯的一個考慮點就是忠誠度。 基於上一任期的「慘痛教訓」，本次提名的人選幾乎都是自己的忠實支持者，像是即將領導「政府效率部」的馬斯克，以及被提名為美國國土安全部部長的 Kristi Noem，被《CNN》等美媒評價為「川普忠實支持者」，在反對又如被提名為美國常駐聯合國代表的愛麗絲 · 斯蒂芬尼克，

另外還有川普堅定支持者 Stefani，她在兩次針對川普彈劾調查期間，都多次發聲支援川普，對川普有關 2020 年大選存在舞弊言論，Stefanik 也表示贊同。

不過，在提名得力助手同時，川普在「清除異己」方面也沒閒著。

《路透社》周三 (13 日) 引述知情人士報導指出，在川普 11 月 5 日勝選後，他的過渡團隊正在起草一份美國國防部解僱人員名單，其中可能包括美軍參謀長聯席會議前主席 Mark Milley。

目前還不清楚川普本人是否支持這項計畫，儘管他過去曾猛烈批評那些公開反對他的國防將領。川普也在競選期間說要開除那些「覺醒派將領」，以及 2021 年要為從阿富汗混亂撤軍負責的官員。