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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為46.75元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值1.58元，最低估值0.47元，預估目標價為46.75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.58(1.1)2.773.2
最低值0.47(0.47)0.911.14
平均值0.77(0.66)1.522.43
中位數0.56(0.55)1.12.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值259,036,000275,584,510292,842,950
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值250,266,670263,119,380265,645,340
中位數257,973,000273,099,000270,002,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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