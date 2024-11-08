〈台股盤後〉台積電帶動漲145點靠攏前高 周線收紅漲773點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 14:34
台股今 (8) 日開盤以大漲 200 點開出，隨後漲幅更一度擴大至近 300 點、達 23699 點，但隨著調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至 145.07 點，收在 23553.89 點，靠攏前高 23713 點，成交量 4217 億元，與昨日相當，周線也收紅上漲 773 點，終止連兩黑。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大漲逾 2%，收最高 1090 元，企圖挑戰前高 1100 元，鴻海 (2317-TW) 小漲表態，聯發科 (2454-TW) 下跌近 2% ，回測半年線支撐，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤下游走。
尤其台塑四寶因 10 月營收表現失色，成為殺盤重心，台塑化 (6505-TW) 大跌近 5%，下探近 21 年來新低，南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW) 與台化 (1326-TW) 都有 1-3% 的跌幅，壓抑大盤走勢。
市場成交重心聚焦 AI 伺服器概念股，緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW) 雙雙強漲 3%，華碩 (2357-TW)、廣達 (2382-TW) 也都有 1-3% 的漲幅。
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