〈台股盤後〉台積電帶動漲145點靠攏前高 周線收紅漲773點

台股今 (8) 日開盤以大漲 200 點開出，隨後漲幅更一度擴大至近 300 點、達 23699 點，但隨著調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至 145.07 點，收在 23553.89 點，靠攏前高 23713 點，成交量 4217 億元，與昨日相當，周線也收紅上漲 773 點，終止連兩黑。