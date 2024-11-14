鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為590元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.23元上修至10.37元，其中最高估值11.4元，最低估值9.48元，預估目標價為590元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|11.4(11.4)
|22.25
|最低值
|9.48(9.48)
|15.53
|平均值
|10.36(10.19)
|18.36
|中位數
|10.37(10.23)
|17.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|3,495,000
|4,759,000
|最低值
|3,310,000
|3,981,000
|平均值
|3,416,140
|4,317,290
|中位數
|3,426,000
|4,300,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.99
|23.5
|27.2
|28.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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