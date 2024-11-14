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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為590元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 18:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.23元上修至10.37元，其中最高估值11.4元，最低估值9.48元，預估目標價為590元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值11.4(11.4)22.25
最低值9.48(9.48)15.53
平均值10.36(10.19)18.36
中位數10.37(10.23)17.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值3,495,0004,759,000
最低值3,310,0003,981,000
平均值3,416,1404,317,290
中位數3,426,0004,300,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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