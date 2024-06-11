〈焦點股〉華興5月營收登5年單月新高 觸及漲停板未鎖住

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 10:08

LED 廠華興 (6164-TW)5 月營收達 9640 萬元，年月雙增，且登上 5 年來單月新高，激勵今 (12) 日股價跳空開高，盤中一度觸及漲停價 17.85 元，不過隨後漲幅收斂，但仍有超過 3% 的漲幅。

華興今天早盤跳空開 16.85 元，盤中一度觸及漲停價 17.85 元，不過並未鎖住，隨後漲幅收斂，但仍站穩所有均線，成交量超過 1 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周買超華興 986 張。

華興 5 月營收 9649 萬元，月增 39.41%，年增 41.98%。累計今年 1 至 5 月營收 3.79 億元，年增 20.73%。華興說明，由於在低溫照明業務上有所突破，帶動 5 月營收表現亮眼。

華興低溫照明產品以極佳的光學系統設計及效率，在市場上闖出知名度，產品打入全家便利商店、全聯福利中心，成為低溫照明的合作夥伴。此外，也搶得北美市場商機，在亞特蘭大取得可口可樂飲料冰箱照明應用的全球供應鏈。