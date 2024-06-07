華興照明光電技術新突破 低溫照明產品打入全家、全聯

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-09 10:10

華興表示，除了在台灣與全家便利商店及全聯福利中心成為低溫照明產品的合作夥伴，也搶得北美市場商機，在亞特蘭大取得可口可樂飲料冰箱照明應用的全球供應鏈。華興進一步指出，北美市場隨著客戶回歸，整體市占率提升，自推出以來，這一系列產品已為華興貢獻 40 億的營收。

華興提到，其低溫照明技術不僅在光學性能上有突破，在環保節能方面也有顯著成效，指出最新系列產品能耗極低，照明設備的效率及使用壽命也跟著顯著提升。

除了低溫照明產品已開發到第六代系列燈管，適配各種商用展示冷櫃，今年華興將進一步推出食物展示櫃，以及飲料設備相關的照明、全彩應用產品，將其應用在更多的 food and beverage 設備市場。