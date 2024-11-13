正崴Q3毛利率寫近15年最佳 純益季增157% 前三季EPS2.89元

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據了解，正崴第三季受惠進入旺季，加上營收結構轉佳，毛利率創近 15 年單季最佳、雙率雙升，本業獲利也繳出單季新高的表現，但業外受到匯損 2.51 億元影響，稅後純益較去年同期衰退。

而正崴及旗下森崴能源 (6806-TW) 攜手優必達 (Ubitus) 共同成立「優崴超級運算公司」，在正崴土城民權廠建置超算中心，預計明 (13) 日開幕，明年第一季完成建置 128 台 H100 伺服器，將成為目前台灣最大的 AI 運算中心。