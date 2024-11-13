正崴Q3毛利率寫近15年最佳 純益季增157% 前三季EPS2.89元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-13 21:17
正崴 (2392-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，毛利率創近 15 年單季新高、本業獲利創單季最佳，稅後純益 6.89 億元，季增 157%、年減 27.5%，每股純益 1.49 元，累計前三季稅後純益 13.39 億元，年增 23.9%，每股純益 2.89 元。
正崴第三季營收 248.31 億元，季增 15.8%、年減 0.6%；毛利率 15.7%，季增 2.9 百分點、年增 0.8 個百分點；營業利益 17.51 億元，季增 184%、年增 34.3%；營益率 7.05%，季增 4.2 個百分點、年增 1.8 個百分點。
據了解，正崴第三季受惠進入旺季，加上營收結構轉佳，毛利率創近 15 年單季最佳、雙率雙升，本業獲利也繳出單季新高的表現，但業外受到匯損 2.51 億元影響，稅後純益較去年同期衰退。
累計正崴前三季營收 652.63 億元，年增 7.4%，毛利率 13.4%、年增 0.14 個百分點、營業利益 23.94 億元，年增 48%；營益率 3.7%，年增 1.1 個百分點。
而正崴及旗下森崴能源 (6806-TW) 攜手優必達 (Ubitus) 共同成立「優崴超級運算公司」，在正崴土城民權廠建置超算中心，預計明 (13) 日開幕，明年第一季完成建置 128 台 H100 伺服器，將成為目前台灣最大的 AI 運算中心。
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