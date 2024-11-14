【關鍵時事】美超微財報再延遲？股價一個月跌近60%、延遲3大挑戰一文看

鉅亨研報 2024-11-14 16:50

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美超微再度成為市場焦點，但這次不是因為亮眼的 AI 業績，而是令投資人憂心的財報延遲風波。在原會計師事務所安永 (EY) 請辭後，SMCI 正式向市場宣布無法如期於 11 月 16 日前提交年度財報，不僅 2024 年度報告將延期，更可能影響 2025 年第一季財報的時程。此消息引發市場對 SMCI 是否面臨下市風險的擔憂。

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一、美超微 SMCI 年報延遲 3 大挑戰

SMCI 宣布無法如期補交年報，先前特別委員會根據公司提出的一系列初步擔憂完成了調查。特別委員會還有其他工作正在進行中，預計審查工作將很快完成。 還需要額外的時間，主要面臨 3 大挑戰：

1. 公司選擇並聘請一家獨立的註冊會計師事務所

2. 公司管理層完成對截至 2024 年 6 月 30 日財務報告內部控制的有效性的評估

3. 獨立會計師對將納入 2024 年表格 10-K 的財務報表進行審計，並對截至 2024 年 6 月 30 日對公司財務報告的內部控制進行審計

由於上述情況，公司需要額外的時間來敲定作為拖欠報告的一部分提交的財務報表和相關披露。

二、美超微 SMCI 交不出財報 2 個可能發展

美超微 (SMCI) 如先前所提及，因為安永的辭任會計師，在如此短的時間內，無法順利找到新的獨立會計師並通過財報的審查(11/16 以前)。美超微需要針對遲交報告向交易所提出申請與說明，後續的路徑分析是：

三、美超微 SMCI 後市怎麼辦？