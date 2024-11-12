〈台股開盤〉台積電領跌重挫逾400點 最低探至23100點失守短期均線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 09:40
台股今 (11) 日開盤續走弱，台積電再度下跌近 3%，大型權值電子普遍弱勢，盤中跌幅一度達 429 點，下探至 23100 點，接連摜破五日線、十日線與月線大關，預估成交量 4400 億元，較昨日放大。
權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫近 3%，最低至 1055 元，鴻海 (2317-TW) 也下挫超過 1%，聯發科 (2454-TW) 小跌表態，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都有 1-2% 的跌幅，壓抑整體大盤走勢。
AI 伺服器再度成為盤面焦點，神達 (3706-TW)、緯穎 (6669-TW) 雙雙續漲 2%，電池相關概念股也勁揚，包括順達 (3211-TW)、AES-KY(6781-TW) 與新盛力 (4931-TW) 也都有半根左右的漲幅。
不過，昨日大漲的晟銘電 (3013-TW)、英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW) 都在盤下游走，跌幅 2% 左右。
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