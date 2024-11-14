鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.38元，預估目標價為129.20元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.27元下修至-3.38元，其中最高估值-1.31元，最低估值-5.87元，預估目標價為129.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.31(-1.31)
|-0.06
|-0.32
|0.56
|最低值
|-5.87(-5.87)
|-7.47
|-8.29
|-8.7
|平均值
|-3.23(-3.2)
|-3.27
|-3.4
|-2.22
|中位數
|-3.38(-3.27)
|-3.11
|-2.19
|-1.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.49億
|35.25億
|35.23億
|39.33億
|最低值
|24.48億
|18.48億
|15.18億
|22.60億
|平均值
|26.88億
|26.56億
|26.56億
|31.20億
|中位數
|27.20億
|25.44億
|26.12億
|29.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.95
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|1.22億
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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