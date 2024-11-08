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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.27元，預估目標價為132.45元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.93元下修至-3.27元，其中最高估值-1.31元，最低估值-5.87元，預估目標價為132.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.31(-1.31)-0.77-0.320.56
最低值-5.87(-5.87)-7.47-8.29-8.7
平均值-3.21(-3.12)-3.47-3.62-2.21
中位數-3.27(-2.93)-3.21-2.72-1.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.49億35.25億34.53億39.33億
最低值24.48億18.48億15.18億22.60億
平均值26.79億26.13億25.98億31.22億
中位數26.82億25.15億25.91億29.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.950.0749.8640.764.18
營業收入1.22億5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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