鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-2.49元，預估目標價為129.58元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.63元上修至-2.49元，其中最高估值-0.83元，最低估值-5.87元，預估目標價為129.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.83(-0.83)
|-0.77
|-0.76
|0.07
|最低值
|-5.87(-5.87)
|-7.47
|-8.29
|-8.08
|平均值
|-2.78(-2.84)
|-3.57
|-3.67
|-2.79
|中位數
|-2.49(-2.63)
|-3.39
|-2.62
|-1.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.70億
|37.69億
|43.29億
|50.48億
|最低值
|23.97億
|16.69億
|15.18億
|23.61億
|平均值
|27.40億
|27.18億
|27.48億
|34.81億
|中位數
|27.93億
|27.09億
|27.42億
|33.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.95
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|1.22億
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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