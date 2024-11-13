鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為146.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.5元，其中最高估值0.55元，最低估值0.37元，預估目標價為146.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.55(0.48)
|0.79
|1.08
|1.44
|最低值
|0.37(0.37)
|0.4
|0.55
|1.44
|平均值
|0.48(0.43)
|0.57
|0.77
|1.44
|中位數
|0.5(0.43)
|0.53
|0.71
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.73億
|12.52億
|15.37億
|17.11億
|最低值
|9.13億
|10.33億
|13.23億
|17.11億
|平均值
|9.52億
|11.69億
|14.24億
|17.11億
|中位數
|9.57億
|11.78億
|14.32億
|17.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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