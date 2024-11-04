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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-2.63元，預估目標價為129.58元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.57元下修至-2.63元，其中最高估值-0.83元，最低估值-5.87元，預估目標價為129.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.83(-0.83)-0.77-0.760.07
最低值-5.87(-5.87)-7.47-8.29-8.08
平均值-2.84(-2.83)-3.57-3.67-2.79
中位數-2.63(-2.57)-3.39-2.62-1.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.70億37.69億43.29億50.48億
最低值23.97億16.69億15.18億23.61億
平均值27.43億27.19億27.49億34.81億
中位數27.97億27.09億27.42億33.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.950.0749.8640.764.18
營業收入1.22億5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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