川普2.0牽動台股走勢 金管會：必要時採取穩定股期市措施

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 19:05

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立法院財委會邀請財金部會官員明 (14) 日針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告，並備質詢，金管會主委彭金隆報告搶先曝光，他表示，將密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，並適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。

彭金隆指出，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，惟中長期台股表現仍將回歸基本面，我國上市櫃公司本年截至 10 月底累積營收約 35.58 兆元，較去年同期成長 11.92%，為歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性，尚能因應外在經濟環境變化及挑戰。

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美國政府若採取「美國優先」之政策，保護美國製造業，加上可能加徵關稅，彭金隆表示，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場之影響。

金管會將適時召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施，如請證交所及櫃買中心，適時請受影響之上市櫃公司對外公開說明可能受影響之程度與因應情形，以利投資人了解，或請證交所及櫃買中心舉辦主題式業績發表會、鼓勵上市櫃公司辦理法人說明會等，充分揭露市場資訊等，以利投資人決策。

截至今年 9 月底，國銀對美國暴險總額為 3 兆 6756 億元。美國新政策對我國金融市場之影響仍須密切觀察。金管會將適時管控國內金融業者以穩定金融市場，加強風險管理工作強化韌性，並隨時與相關部會密切聯繫，視市場變化情形採取相關因應措施。

另外，金管會除要求銀行定期提供報表，檢視其海外授信及投資風險外，並要求銀行總行由專責單位負責海外分支機構之整體營運管理，依金管會及銀行公會相關規定，掌握授信資產品質，核實提列備抵呆帳，並應就各海外經營環境之差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控內稽制度落實執行，強化監督與控管。

至於保險業方面，彭金隆表示，保險法相關法令已就保險業從事國外股票、公司債等有價證券、不動產及保險相關事業等投資，明定得投資項目、限額、投資之資格條件、信用評等、風險管理措施、法令遵循及其他應遵循事項等規範。