 滙豐銀助力學子一圓海外留學夢 供環球金融服務四部曲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 16:04

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隨著疫情趨緩，近 3 年出國留學人數大幅成長超過 70%，其中，赴歐洲深造人數增加 30%，歐洲教育展日前落幕，兩天吸引超過 8000 人參觀，滙豐 (台灣) 銀行擔任重要的合作夥伴企業之一，為有意出國留學的學生與家長提供跨國金融服務的建議與諮詢，希望透過多元的產品與金融解決方案，幫助年輕學子一圓歐洲留學夢。

英國、德國和法國為台灣人在歐洲留學的前三大熱門國家，但鉅額的升學費用也讓父母面臨重大的財務壓力。英國文化協會的調查顯示，每年英國大學的留學成本至少約 22200 英鎊 (約新台幣 92.5 萬元)；每年研究所成本至少約 19900 英鎊 (約新台幣 82.9 萬元)。其中，學費佔整個英國留學預算約一半，住宿費用大約佔三成，其餘則包含飲食、交通、娛樂等日常生活開銷。

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為了在當地順利使用留學所需的資金，該如何在異鄉開戶、父母如何以最便利且節省成本的方式跨國轉帳，或是學生如何在當地提領現金、刷卡消費，而不被收取手續費，都成了留學生及家長們的一大難題，滙豐銀行建議家長及學生儘早採取積極的方式規劃海外留學財務。

海外留學資金布局四部曲

(1) 提早安排海外開戶事宜：若滙豐卓越理財 (Premier) 客戶有開設環球帳戶的需求，可主動提出，滙豐銀行將依據您的要求協助轉介海外分行預約開戶事宜，不僅能提前備妥所需文件，抵達當地後，更將由當地專人協助開立帳戶，大幅減少等候的時間。

(2) 超前部署外幣資金：為減少匯率波動風險，滙豐銀行建議客戶可分批換匯，提前準備留學外幣資金，並可考慮在出國前搭配優利定存方案，不讓資金閒置。出國後可使用滙豐環球 VISA 金融卡，一卡最多可連結九種指定外幣 (含英鎊、歐元、美金等)，在海外貼有 VISA/PLUS 標誌的滙豐銀行提款機提領現鈔，皆免收取跨國提領手續費。

(3) 留意跨國轉帳即時性與費用：大多數銀行的跨國轉帳需要一至二個營業日才會到帳，且會收取手續費。滙豐銀行的客戶可連結跨國的滙豐銀行同名帳戶，在進行跨國資金轉帳時，運用滙豐環球轉帳服務，資金便能即時到帳，且省去每筆轉帳的手續費，讓資金應用更便利。

(4) 確保海外安全與保障：除了國內機場接送，學生在抵達人生地不熟的國外機場後，首要便面臨前往住宿地點的交通需求。滙豐銀行為卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶的子女，提供全球 10 大國際機場的接送服務，確保學生踏上嶄新的旅途一路安全舒適。

為幫助父母靈活運用資金，滙豐銀行推出七大外幣優利定存活動。即日起至 2024 年 12 月 31 日止，現有的「卓越理財」及「運籌理財 One 能戶」客戶，皆可參加七大外幣 (英鎊、歐元、澳幣、紐幣、加幣、港幣、日幣) 定存 3 個月年息最高 5% 的重磅活動。