鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至3.83元，預估目標價為114.26元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.83元，其中最高估值4.17元，最低估值3.39元，預估目標價為114.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.17(4.17)
|6.09
|7.5
|7.19
|最低值
|3.39(3.39)
|4.56
|5.52
|6.74
|平均值
|3.8(3.83)
|5.37
|6.4
|6.97
|中位數
|3.83(3.91)
|5.41
|6.01
|6.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.92億
|35.74億
|38.53億
|37.25億
|最低值
|31.05億
|32.65億
|34.74億
|36.55億
|平均值
|32.09億
|34.29億
|36.31億
|36.78億
|中位數
|32.12億
|34.44億
|36.41億
|36.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.40
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|營業收入
|34.00億
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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