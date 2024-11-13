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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至3.83元，預估目標價為114.26元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.83元，其中最高估值4.17元，最低估值3.39元，預估目標價為114.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.17(4.17)6.097.57.19
最低值3.39(3.39)4.565.526.74
平均值3.8(3.83)5.376.46.97
中位數3.83(3.91)5.416.016.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.92億35.74億38.53億37.25億
最低值31.05億32.65億34.74億36.55億
平均值32.09億34.29億36.31億36.78億
中位數32.12億34.44億36.41億36.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.40-6.023.7738.781.75
營業收入34.00億27.24億21.53億25.12億29.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNW

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