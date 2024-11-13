鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為36.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.04元，其中最高估值0.07元，最低估值0.02元，預估目標價為36.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.07(0.07)
|0.18
|0.4
|0.59
|最低值
|0.02(-0.02)
|0.1
|0.18
|0.59
|平均值
|0.05(0.04)
|0.12
|0.31
|0.59
|中位數
|0.04(0.04)
|0.12
|0.31
|0.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.86億
|5.93億
|7.28億
|8.16億
|最低值
|4.84億
|5.79億
|6.93億
|8.16億
|平均值
|4.85億
|5.84億
|7.07億
|8.16億
|中位數
|4.85億
|5.83億
|7.05億
|8.16億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.28
|-0.13
|營業收入
|2.79億
|3.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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