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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為36.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.04元，其中最高估值0.07元，最低估值0.02元，預估目標價為36.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.07(0.07)0.180.40.59
最低值0.02(-0.02)0.10.180.59
平均值0.05(0.04)0.120.310.59
中位數0.04(0.04)0.120.310.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.86億5.93億7.28億8.16億
最低值4.84億5.79億6.93億8.16億
平均值4.85億5.84億7.07億8.16億
中位數4.85億5.83億7.05億8.16億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-0.28-0.13
營業收入2.79億3.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOS

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