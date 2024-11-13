蛇年對股市不利？數據打破迷思 台股蛇年平均漲幅36%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 11:11

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蛇年將近，市場開始有蛇年不利於股市表現的聲音出現。的確，投資人的擔憂不是空穴來風，以美股來說，多數時間發生重大事件皆引發股市走低，但台股在蛇年的表現可說是相當不錯。

回想過去的幾次蛇年，國際上發生了許多重大事件，包括 2001 年的 911 恐怖攻擊、1989 年天安門事件、1977 年石油危機、1941 年珍珠港事件及 1929 年華爾街崩盤等。

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(圖: 路博邁提供)

路博邁表示，統計自 1967 年以來，台股在蛇年平均上漲 36%，僅次於牛年與兔年，而且正報酬機率為 100%。蛇年通常被視為是智慧及好運的象徵，以台股來說，於 1989 年首度見到萬點，創造 88% 的年度報酬。

此外，於 2001 年網路泡沫時，台股更能止住跌勢，反彈回升，在國際股市一片下跌之際，創造 20% 的年度報酬，展現台股市場的韌性及把握轉機的成長動能。

展望 2025 年，路博邁認為，相信在 AI 題材的持續發酵下，台股獨特的 AI 供應鏈地位將繼續支撐股市上漲。