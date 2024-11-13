鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為40.35元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.46元，其中最高估值2.89元，最低估值2.17元，預估目標價為40.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.89(2.89)
|3.74
|4.43
|5.06
|最低值
|2.17(2.17)
|1.76
|1.8
|2.77
|平均值
|2.49(2.48)
|2.67
|2.95
|3.44
|中位數
|2.46(2.42)
|2.6
|2.86
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|287.11億
|330.05億
|324.12億
|309.21億
|最低值
|240.98億
|246.20億
|249.90億
|286.26億
|平均值
|258.28億
|279.27億
|284.08億
|294.66億
|中位數
|254.01億
|269.11億
|282.69億
|288.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|172.36億
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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