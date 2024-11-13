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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為40.35元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.46元，其中最高估值2.89元，最低估值2.17元，預估目標價為40.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.89(2.89)3.744.435.06
最低值2.17(2.17)1.761.82.77
平均值2.49(2.48)2.672.953.44
中位數2.46(2.42)2.62.862.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值287.11億330.05億324.12億309.21億
最低值240.98億246.20億249.90億286.26億
平均值258.28億279.27億284.08億294.66億
中位數254.01億269.11億282.69億288.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.71-0.142.593.702.79
營業收入172.36億125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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