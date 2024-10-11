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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為42.12元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.45元，其中最高估值3.21元，最低估值2.04元，預估目標價為42.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.21(3.21)3.854.655.16
最低值2.04(2.04)1.881.842.58
平均值2.56(2.57)2.732.993.42
中位數2.45(2.52)2.522.752.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值300.15億355.82億336.30億332.96億
最低值234.25億248.29億236.20億292.95億
平均值261.55億280.57億283.77億308.09億
中位數257.44億268.68億289.26億298.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.71-0.142.593.702.79
營業收入172.36億125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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