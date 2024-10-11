鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為42.12元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.45元，其中最高估值3.21元，最低估值2.04元，預估目標價為42.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.21(3.21)
|3.85
|4.65
|5.16
|最低值
|2.04(2.04)
|1.88
|1.84
|2.58
|平均值
|2.56(2.57)
|2.73
|2.99
|3.42
|中位數
|2.45(2.52)
|2.52
|2.75
|2.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|300.15億
|355.82億
|336.30億
|332.96億
|最低值
|234.25億
|248.29億
|236.20億
|292.95億
|平均值
|261.55億
|280.57億
|283.77億
|308.09億
|中位數
|257.44億
|268.68億
|289.26億
|298.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|172.36億
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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