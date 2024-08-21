鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為41.71元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.78元下修至2.73元，其中最高估值3.16元，最低估值2.31元，預估目標價為41.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.16(3.27)
|3.73
|4.25
|4.81
|最低值
|2.31(2.31)
|2.49
|2.51
|2.67
|平均值
|2.72(2.77)
|3.22
|3.23
|3.69
|中位數
|2.73(2.78)
|3.23
|3.05
|3.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|311.82億
|347.81億
|327.93億
|330.24億
|最低值
|242.97億
|236.18億
|236.20億
|268.50億
|平均值
|267.74億
|280.72億
|278.47億
|299.37億
|中位數
|260.84億
|278.59億
|283.98億
|299.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|172.36億
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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