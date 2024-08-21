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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為41.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.78元下修至2.73元，其中最高估值3.16元，最低估值2.31元，預估目標價為41.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.16(3.27)3.734.254.81
最低值2.31(2.31)2.492.512.67
平均值2.72(2.77)3.223.233.69
中位數2.73(2.78)3.233.053.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值311.82億347.81億327.93億330.24億
最低值242.97億236.18億236.20億268.50億
平均值267.74億280.72億278.47億299.37億
中位數260.84億278.59億283.98億299.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.71-0.142.593.702.79
營業收入172.36億125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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