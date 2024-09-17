鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為41.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.56元，其中最高估值3.16元，最低估值2.21元，預估目標價為41.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.16(3.16)
|3.63
|4.25
|4.81
|最低值
|2.21(2.21)
|1.88
|2.19
|2.45
|平均值
|2.59(2.65)
|2.86
|3.03
|3.25
|中位數
|2.56(2.65)
|2.81
|2.81
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|311.82億
|347.81億
|327.93億
|330.24億
|最低值
|242.97億
|236.18億
|236.20億
|268.50億
|平均值
|266.64億
|276.50億
|277.70億
|290.55億
|中位數
|260.39億
|271.55億
|276.69億
|272.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|172.36億
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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