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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為41.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.56元，其中最高估值3.16元，最低估值2.21元，預估目標價為41.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.16(3.16)3.634.254.81
最低值2.21(2.21)1.882.192.45
平均值2.59(2.65)2.863.033.25
中位數2.56(2.65)2.812.812.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值311.82億347.81億327.93億330.24億
最低值242.97億236.18億236.20億268.50億
平均值266.64億276.50億277.70億290.55億
中位數260.39億271.55億276.69億272.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.71-0.142.593.702.79
營業收入172.36億125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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