渣打看好美元短期表現 日元155盤整 黃金3個月挑戰2800美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-10 12:50

‌



川普當選美國第 47 任總統，川普 2.0 將再次席捲全球，渣打商業銀行針對選後行情發表看法，認為美國現階段的數據支持經濟軟著陸預期，風險資產在中長期表現優異。預期美元在未來 1-3 個月可能表現相對強勁，美元兌日元短期內將在 155 附近盤整。同時，仍可考慮將黃金作為避險資產納入投資組，預期未來 3 個月可能挑戰每盎司 2,800 美元。

共和黨大獲全勝可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，進而深刻影響全球經濟和金融市場。主要預期影響包括：共和黨可能推動減稅政策，擴大財政赤字。同時增加關稅等支出或將推高通膨，加劇市場波動；公債發行增加，進而推高殖利率；共和黨的保護主義立場可能加劇全球貿易緊張局勢，干擾供應鏈並影響市場穩定；減稅及需求增加可能引發全球通膨壓力，影響相關聯的經濟體；預期債券殖利率上升，10 年期公債殖利率可能突破 4.40%，但目前經濟軟著陸的發展趨勢，以及企業減稅的預期，仍有助於支撐股市表現。

‌



總而言之，共和黨在此次選舉中的決定性勝利可能帶來廣泛影響。這些影響包括財政政策的變動、通膨風險對聯準會後續政策路徑的干擾，以及市場波動和貿易緊張局勢的加劇。不過，現階段的數據支持經濟軟著陸預期，風險資產在中長期可能表現優異。投資者在近期市場波動中應保持警惕但不必過度恐慌，把握選舉期間市場的波動，以及選後情勢明朗化帶來的佈局機會。

美國經濟前景穩健支撐股市表現

全球股市在美國大選不確定性和經濟軟著陸前景中展現出韌性。美國經濟穩健成長支撐美股成為投資焦點，特別是科技、通訊和醫療健康等成長型類股。這些行業在技術創新及需求增長的推動下，有望領先表現。

亞太地區方面，中國政府雖已推出一系列刺激措施，但其長期成長仍需更大力度的財政支持。川普當選美國總統後，其關稅政策可能再次衝擊中國及其他亞洲市場股市，因此對中國股市維持中性立場。

相較之下，印度股市因內需強勁及經濟穩定成長，相對成為長期資產配置的優質選擇。日本方面，執政聯盟在提前舉行的眾議院選舉中失去多數席位，政治不確定性增加。預期日圓疲軟可能持續 1 至 3 個月，但這對出口行業有利。此外，日本工資上漲及股東友好政策預期將支持企業股價表現，綜合考慮這些因素，維持日本股市中性的觀點。

美元相對強勁 轉向主要央行間未來政策步伐

預期美元在未來 1-3 個月可能表現相對強勁。由於利差擴大，美元指數未來 3 個月或將挑戰 106 價位。歐元可能在 3 個月內徘徊於 1.07 左右，而英鎊則可能面臨下行壓力。儘管日本政治不確定性可能造成壓力，但預期美元兌日元短期內將在 155 附近盤整。金價之前屢創新高，雖然上週出現今年最大跌幅，但預期未來 3 個月可能挑戰每盎司 2,800 美元。

在強勁的金價和澳洲央行不急於降息的支撐下，澳幣可能在 0.67 獲得支撐。同時，紐西蘭降息壓力上升，或將推動紐幣測試 0.58 的下方支撐位。人民幣方面，市場正關注中國財政刺激措施和美國大選結果的進一步細節。鑒於中國經濟疲軟背景下美中債券收益率利差擴大，預期美元兌離岸人民幣將在年底前回落至 7.20 左右。