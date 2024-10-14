〈稅收統計〉證交稅連17紅提前達成全年目標！9月稅收年增27.4%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 18:18

‌



財政部今（14）日公布 113 年 9 月全國稅收統計，9 月稅收 4,234 億元，較上年同月增加 910 億元，年增 27.4%，其中營業稅、盈利事業房地合一稅也創歷年單月新高。累計前 9 月以證券交易稅增加 760 億元為最高，且證交稅已連續 17 個月呈現正成長，1-9 月證交稅累計實徵淨額 2,207 億元已提前達到年度預算數。

財政部公布， 9 月單月的實徵淨額 4,234 億元，較上年同月增加 910 億元，年增 27.4%，累計 1 至 9 月實徵淨額 2 兆 9,453 億元，較上年同期增加 1,547 億元，年增 5.5%。；累計 1 至 9 月實徵淨額占累計分配預算數 112.7%，占全年預算數 91.1%。

‌



觀察主要稅目別變動，9 月實徵淨額與上年同月比較，以營所稅增加 727 億元、營業稅增加 76 億元、證券交易稅增加 47 億元為前三高。

累計 1 至 9 月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加 760 億元、綜合所得稅增加 573 億元、營業稅增加 445 億元較多，惟營所所稅則減少 592 億元。

實徵金額創新高的稅目，9 月歷年單月新高有營業稅、盈利事業房地合一稅；9 月寫下歷年同月新高有：關稅、營所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、營業稅、契稅、印花稅、總稅收、個人事業個人房地合一稅以及盈利事業房地合一稅。

營利事業所得稅 9 月實徵淨額 1896 億元，較上年同月增加 727 億元 (+62.2%)，主因去年仍有免辦暫繳措施，基期較低；累計 1 至 9 月實徵淨額 8601 億元，較上年同期減少 592 億元 (-6.4%)，主因上市櫃公司 112 年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

營業稅 9 月實徵淨額 1135 億元，較上年同月增加 76 億元 (+7.2%)，累計 1 至 9 月實徵淨額 5136 億元，較上年同期增加 445 億元 (+9.5%)，主因升息致金融業營業稅增加，國內需求穩定，電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，惟適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

證券交易稅方面，9 月及累計前 9 月上市上櫃股票平均每日成交值為 4188 億元、4943 億元，分別較上年同期 3127 億元、3326 億元，年增 33.9%、48.6%。9 月證交稅實徵淨額 204 億元，較上年同月增加 47 億元 (+29.8%)，連續 17 個月正成長；累計 1 至 9 月實徵淨額 2207 億元，較上年同期增加 760 億元 (+52.6%)。