〈致新法說〉Q4營收估季減1成以上 明年全產品線樂觀看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 15:12

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IC 設計業者致新 (8081-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長吳錦川坦言，第四季因傳統淡季，營收估較上季下滑，全年溫和成長的展望不變，明年也期望跟著全球經濟復甦，對全產品線看法也樂觀，營運將優於今年。

法人估，致新第四季營收 19-20.4 億元，季減 10-17%，年增 5-13%，毛利率 37-40%，營益率 18-20%。

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展望明年，吳錦川說，致新成長動能還是主要來自非 AI 的產業，以現在市況來看，只要沒有發生異常狀況，明年非 AI 產業還是有機會有小幅成長，包括面板、PC 等，也預期 DDR5 滲透率持續提升，致新將和外商競爭市佔率。

新品方面，致新除了既有消費性產品外，也積極擴展車用、工控及伺服器相關應用，目前車用風扇馬達已經開始出貨，伺服器風扇馬達 IC 也出貨給風扇廠，切入散熱領域。

至於川普當選美國總統，吳錦川認為，川普對中國的政策一定會傷害到中國，但並非全面、僅是一部分，如最後電子產品的組裝，僅是生產基地從中國移至墨西哥等。同時也補充，由於川普此次當選美國總統後，未來不能再擔任美國總統，但其仍會希望透過政策留下政治影響力，這部分要密切觀察。

致新第三季營收 22.78 億元，季增 6.36%，年增 1.61%，毛利率 40%，與上季持平，年減 1 個百分點，營益率 22%，季增 2 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 4.14 億元，季增 12.81%，年減 20.69%，每股稅後純益 4.83 元。