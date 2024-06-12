致新Q3迎旺季 下半年營收再優於上半年
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 19:04
PMIC 廠致新 (8081-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長吳錦川表示，第二季營運表現將優於第一季，且隨著產業景氣恢復正常季節性循環，第三季會有傳統旺季效應，下半年營運表現將優於上半年，全年也會較去年成長。
吳錦川表示，AI PC 並不會帶動電腦需求量增加，不過，AI 晶片公司如英特爾 (INTC-US) 等處理器業者可望因增加 NPU，帶動單價提升，而致新著墨的電源管理晶片領域，則隨著 AI 耗電量提升，電源管理晶片用量預估將增加 5-10%。
展望全年，吳錦川認為，今年第三季仍會有傳統旺季效應，下半年營收會優於上半年，期望回到過往上下半年比例 45 比 55 的水準，全年營收也會較去年成長。
致新除了 PMIC 外，也持續開發新產品與新應用，如馬達控制驅動 IC 等，也持續整合 MOSFET 等，尤其散熱風扇馬達市場規模大，是公司積極耕耘的領域，另外，固態硬碟 (SSD) 也是另一持續拓展的市場。
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