〈熱門股〉上銀9月營收創14個月新高 周漲近1成站上年線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-12 09:10

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工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 9 月營收回溫，衝上 21.64 億元，創近 14 個月新高，法人樂觀看待第四季及全年展望，上銀 11 日獲得外資大買 3022 張，股價強漲逾 8%，收在 236.5 元，一舉站上年線，創近 5 個月新高，累計單周漲幅達 9.23%。

上銀今年 9 月合併營收 21.64 億元，月增 6.02%、年增 0.13%；第三季合併營收 63.26 億元，年減 3.53%；累計前三季合併營收 180.16 億元，年減 4.55%。

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上銀自去年 11 月起訂單慢慢回升，並從今年 3 月起開始加班趕工，營收呈現逐季上揚，線性滑軌及滾珠螺桿等傳動系統元件訂單能見度平均 2 至 3 個月。

董事長卓文恒日前表示，上銀機器人除醫療、晶圓、直節式、多關節外，也規劃搶進特殊產業需求的 Al 機器人，其中，與物流、焊接等產業廠商合作開發的 AI 機器人，很快看到結果。