台股ETF投資人破千萬！00878包辦146萬人 近1月報酬2.66%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 11:21

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美國大選後，市場不確定因素消除，機構法人普遍看好美股及台股年底可望創高峰，台股 ETF 投資人數激漲，集保最新數據統計，65 檔台股 ETF 投資人已達到 1001 萬 9802 人，突破千萬人大關，前五名全由高股息 ETF 包辦，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 穩坐股民最多的寶座，近 1 月報酬達 2.66%。

ETF 專家分析，觀察市場投資人數最多的前五檔台股 ETF，分別是 00878 的 146 萬 5894 人、0056 的 120 萬 4559 人、00919 的 101 萬 9539 人，以及 00929 的 93 萬 1133 人，00940 的 88 萬 6661 人。

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其中，00878 單周人數增加 11992 最多，0056 和 00919 也各增加了 3245 和 6712 人，但 00929 不增反減少 4218 人、00940 更是有 5593 位股民掉隊，ETF 人氣王持續由 00878 擔綱。

專家分析，00878 即將於 11/18 除息，本周五 (11/15) 就是最後買進日，第四季配息 0.55 元，年化配息率超過 9%，今年以來歷次配息穩定上升，相比其他高配息的 ETF，近期都有配息陡降的狀況，00878 能穩定配息實屬難得，應是歸功於其合理的選股邏輯。且回顧前次配息剛好在 8 月大盤下修時，仍能順利填息，加上近一月的報酬率有 2.66%，各方面表現都能讓投資人買單，成為多數人投資 ETF 的核心標的。

進一步分析 00878 成分股，包括 23% 金融股和約 60% 的電子半導體類股，近期市場大事包括企業營收月報，中信金上週五 (8 日) 率先公布 10 月自結，累計前 10 月稅後純益 633.89 億元，已賺贏 2023 整年度，市場樂觀等待今日金控雙雄富邦金、國泰金公告獲利。