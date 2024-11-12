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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.5元，預估目標價為176.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.34元上修至9.5元，其中最高估值12.21元，最低估值7.41元，預估目標價為176.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.21(12.21)14.3217.8213.5
最低值7.41(7.41)7.319.2811.05
平均值9.49(9.42)9.8913.3912.24
中位數9.5(9.34)9.7112.9912.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,469.46億1,600.00億1,600.00億
最低值1,308.00億960.50億1,018.68億
平均值1,390.58億1,322.75億1,351.49億
中位數1,384.64億1,363.95億1,378.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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