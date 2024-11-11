鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為94.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.74元上修至6.35元，其中最高估值9.23元，最低估值5.53元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.23(9.23)
|7.57
|9.12
|9.06
|最低值
|5.53(5.53)
|6.41
|7.37
|8.3
|平均值
|6.54(6.36)
|7
|7.85
|8.61
|中位數
|6.35(5.74)
|7.25
|7.6
|8.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|312.46億
|325.30億
|327.82億
|327.06億
|最低值
|198.44億
|139.96億
|144.44億
|327.06億
|平均值
|280.86億
|272.85億
|277.40億
|327.06億
|中位數
|306.27億
|313.07億
|318.67億
|327.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|16.94
|2.07
|8.93
|5.17
|-1.12
|營業收入
|96.91億
|89.67億
|268.97億
|316.28億
|285.92億
詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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