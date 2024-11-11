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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.74元上修至6.35元，其中最高估值9.23元，最低估值5.53元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.23(9.23)7.579.129.06
最低值5.53(5.53)6.417.378.3
平均值6.54(6.36)77.858.61
中位數6.35(5.74)7.257.68.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值312.46億325.30億327.82億327.06億
最低值198.44億139.96億144.44億327.06億
平均值280.86億272.85億277.40億327.06億
中位數306.27億313.07億318.67億327.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS16.942.078.935.17-1.12
營業收入96.91億89.67億268.97億316.28億285.92億

詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNRG

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