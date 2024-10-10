鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至9.53元，預估目標價為181.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.8元下修至9.53元，其中最高估值12.75元，最低估值7.48元，預估目標價為181.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.75(12.75)
|21.25
|24.65
|15.45
|最低值
|7.48(7.48)
|6.77
|10.99
|11.34
|平均值
|9.69(9.79)
|10.99
|15.34
|13.53
|中位數
|9.53(9.8)
|9.98
|14.88
|13.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,515.73億
|1,600.00億
|1,600.00億
|最低值
|1,352.50億
|1,232.88億
|1,295.55億
|平均值
|1,419.10億
|1,400.13億
|1,397.17億
|中位數
|1,399.24億
|1,399.39億
|1,389.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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