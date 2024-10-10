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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至9.53元，預估目標價為181.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.8元下修至9.53元，其中最高估值12.75元，最低估值7.48元，預估目標價為181.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.75(12.75)21.2524.6515.45
最低值7.48(7.48)6.7710.9911.34
平均值9.69(9.79)10.9915.3413.53
中位數9.53(9.8)9.9814.8813.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,515.73億1,600.00億1,600.00億
最低值1,352.50億1,232.88億1,295.55億
平均值1,419.10億1,400.13億1,397.17億
中位數1,399.24億1,399.39億1,389.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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