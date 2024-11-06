鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.1元，其中最高估值12.21元，最低估值7.41元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.21(12.21)
|14.32
|18.35
|14.08
|最低值
|7.41(7.41)
|6.77
|7.75
|7.95
|平均值
|9.18(9.11)
|9.97
|13.35
|11.03
|中位數
|9.1(8.85)
|9.61
|13.46
|11.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,515.73億
|1,600.00億
|1,600.00億
|最低值
|1,275.11億
|1,232.88億
|1,304.79億
|平均值
|1,388.59億
|1,400.16億
|1,395.48億
|中位數
|1,384.64億
|1,389.64億
|1,383.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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