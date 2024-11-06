search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.1元，其中最高估值12.21元，最低估值7.41元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.21(12.21)14.3218.3514.08
最低值7.41(7.41)6.777.757.95
平均值9.18(9.11)9.9713.3511.03
中位數9.1(8.85)9.6113.4611.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,515.73億1,600.00億1,600.00億
最低值1,275.11億1,232.88億1,304.79億
平均值1,388.59億1,400.16億1,395.48億
中位數1,384.64億1,389.64億1,383.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

相關行情

台股首頁我要存股
馬拉松石油149.563.19%

延伸閱讀


Empty