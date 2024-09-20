鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至10.64元，預估目標價為187.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.89元下修至10.64元，其中最高估值12.75元，最低估值8.23元，預估目標價為187.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.75(17.03)
|21.25
|24.65
|15.33
|最低值
|8.23(8.23)
|8.81
|12.01
|12.69
|平均值
|10.83(11.24)
|12.77
|15.32
|13.94
|中位數
|10.64(10.89)
|11.33
|14.76
|13.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,515.73億
|1,600.00億
|1,436.16億
|最低值
|1,363.16億
|1,248.97億
|1,295.55億
|平均值
|1,422.32億
|1,402.20億
|1,364.55億
|中位數
|1,399.24億
|1,399.39億
|1,372.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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