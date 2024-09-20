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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至10.64元，預估目標價為187.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.89元下修至10.64元，其中最高估值12.75元，最低估值8.23元，預估目標價為187.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.75(17.03)21.2524.6515.33
最低值8.23(8.23)8.8112.0112.69
平均值10.83(11.24)12.7715.3213.94
中位數10.64(10.89)11.3314.7613.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,515.73億1,600.00億1,436.16億
最低值1,363.16億1,248.97億1,295.55億
平均值1,422.32億1,402.20億1,364.55億
中位數1,399.24億1,399.39億1,372.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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