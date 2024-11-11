台泥處分竹東舊廠土地 估獲利26億元年底前完成認列

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-11 21:22

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台泥 (1101-TW) 今 (11) 日晚間公告，董事會決議出售竹東舊廠 6509 坪土地予忠泰建設，總價近 33 億元，預估處分利益 26 億元，可望在今年底前完成認列，挹注獲利表現。

據了解，台泥此次由一年前宣布合建改為宣布售地，主要是著眼於避免區域不動產市場之不確定性及希望加速非營業用不動產處置效益；而目前台泥在竹東地區尚有 2.2 萬坪土地未來計畫持續開發活化。

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此外，台泥董事會也通過對歐非水泥環保事業團隊的卓越貢獻留才方案，規劃透過歐洲子公司 Cimpor 發放約 450 萬歐元之團隊留任獎酬，並以約 3600 萬歐元預算編列未來 5 年內授予員工技術股認股權及績效獎酬等。