台泥處分竹東舊廠土地 估獲利26億元年底前完成認列
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-11 21:22
台泥 (1101-TW) 今 (11) 日晚間公告，董事會決議出售竹東舊廠 6509 坪土地予忠泰建設，總價近 33 億元，預估處分利益 26 億元，可望在今年底前完成認列，挹注獲利表現。
據了解，台泥此次由一年前宣布合建改為宣布售地，主要是著眼於避免區域不動產市場之不確定性及希望加速非營業用不動產處置效益；而目前台泥在竹東地區尚有 2.2 萬坪土地未來計畫持續開發活化。
此外，台泥董事會也通過對歐非水泥環保事業團隊的卓越貢獻留才方案，規劃透過歐洲子公司 Cimpor 發放約 450 萬歐元之團隊留任獎酬，並以約 3600 萬歐元預算編列未來 5 年內授予員工技術股認股權及績效獎酬等。
台泥表示，將一次性認列非現金支出科目費用，後續仍待估價師估算及會計師查核後確認，不過預估扣除前述費用後，今年自 Cimpor 可取得之歸屬母公司淨利仍可較 2020-2023 年四年間，平均每年認列之淨利成長約 80%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇