南山人壽前10月賺進383.7億元 已超越去年全年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 21:11

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南山人壽今 (11) 日公布 10 月自結獲利，受惠保險本業表現穩健、穩定的經常性收益及掌握市場實現權益證券資本利得，單月合併稅後純益為新台幣 12.2 億元，今年前 10 月累計稅後純益約為 383.7 億元，已賺贏去年全年，每股純益 (EPS) 為 2.61 元。

南山人壽說明，10 月合併新契約保費約為新台幣 58.93 億元，以高保障型商品、投資型年金商品、利變壽險商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健；前 10 月新契約保費累積為 706.39 億元。

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南山人壽表示，保險業重視長期穩健經營，現階段以接軌新會計制度 (IFRS17) 及新一代清償能力 (TW-ICS) 為主要目標，已持續透過商品結構調整、資產負債管理及強化資本結構等多面向進行，以期順利接軌，厚植永續經營的根基。