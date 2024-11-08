雙引擎發威！中信金前10月賺634億元再創高峰 EPS 3.2元

中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 2024 年 10 月自結盈餘，單月稅後純益為 47.4 億元，累計前 10 月稅後純益 633.89 億元，已超越去年全年獲利。每股稅後純益 (EPS) 為 3.2 元，亦創歷史新高。同時，中信金雙引擎中信銀行及台灣人壽，累計前 10 月稅後純益分別創下歷年同期最高及次高。