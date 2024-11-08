雙引擎發威！中信金前10月賺634億元再創高峰 EPS 3.2元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 19:21
中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 2024 年 10 月自結盈餘，單月稅後純益為 47.4 億元，累計前 10 月稅後純益 633.89 億元，已超越去年全年獲利。每股稅後純益 (EPS) 為 3.2 元，亦創歷史新高。同時，中信金雙引擎中信銀行及台灣人壽，累計前 10 月稅後純益分別創下歷年同期最高及次高。
中信金說明，子公司中信銀 10 月稅後純益 44.95 億元，累計前 10 月稅後純益 407.74 億元，較去年同期成長 16%，創下歷年同期新高。
其中，存放款穩健成長，財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長 43%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長 25%。
中信金表示，子公司台灣人壽 10 月稅後純益 1.62 億元，保險業務動能良好，惟受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計前 10 月稅後純益 212.31 億元，較去年同期大幅成長 31%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。
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