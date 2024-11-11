期交所：今年期貨交易量年增3成、期貨商獲利雙創新高 致力打造亞洲資產管理中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 18:16

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113 年度期貨商負責人座談台北場今 (11) 日假台北君悅酒店舉行，由期交所董事長吳自心主持，他於致詞時表示，臺灣期貨市場累計交易量已超越 3.42 億口，較去年同期成長將近 3 成。同時，期貨商獲利亦創歷年新高，雙雙寫下歷史新高。

證期局組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君及證券公會理事長陳俊宏親臨會場，現場與會期貨業董事長、總經理及經理人逾 200 人，為期貨業年度盛會。

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期交所於座談會中，針對近期上市之新商品與新制度進行業務說明，並與參加活動之期貨業負責人進行雙向溝通，以期達到穩健發展期貨市場之目標，會中也特別邀請中華經濟研究院副院長王健全就 114 年經濟情勢展望發表專題演講。

證期局組長王秀玲於致詞時表示，因應國際金融市場快速發展，金管會主彭金隆上任即推動「行動創新方案」，期交所今年 7 月上市的微型臺指期貨位列第一波措施之一。此外，期交所除在今年 1 月份將台積電期貨納入夜盤交易，刻規劃 12 月將聯電期貨納入夜盤交易，以滿足交易人交易策略及避險需求。金管會對於期貨商監理亦將秉持「安全」與「發展」並進，一直以來，證期局、期貨公會及期交所都有順暢的溝通管道，期貨公會相關建言也都順利推動。相信在大家努力下，臺灣期貨市場將穩健發展。

王秀玲指出，金管會近期邀集產官學專家設置「金融行動創新法規調適平台」，主動蒐集各界對金融政策及法規建議意見，經由金管會加速評估快速回應迫切需要法規鬆綁之處，在期貨方面已有初步成果，期望各位先進未來持續與主管機關、期交所就期貨市場的發展與安全，共同努力。

期交所董事長吳自心致詞表示，今年臺灣期貨市場受惠於國內外股市波動，有亮眼的表現，截至 11 月 8 日，臺灣期貨市場累計交易量已超越 3.42 億口，較去年同期成長將近 3 成。同時，期貨商獲利亦創歷年新高，今年可以說是期貨市場豐收年。

吳自心表示，金管會提出亞洲資產管理中心的政策目標，提到具備「天時」條件，包括日益壯大的資本市場等，而臺灣期貨市場展現的強勁動能，相信能在壯大金融市場，並在高端財富管理多元發展中，扮演重要角色。